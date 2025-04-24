В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки были зафиксированы в 06:20 24 апреля по московскому времени (в 03:20 по местному времени).
Эпицентр землетрясения располагался в 66 км к юго-западу от населенного пункта Овалье (в городе проживают 77100 человек). Очаг залегал на глубине 27 км.
Данных о разрушениях и пострадавших нет, угроза цунами объявлена не была.
Ранее землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали у северных Курил. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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