Костин заявил, что не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию

Больших перспектив возвращения на в Россию международных платежных систем Visa и Mastercard в настоящий момент нет. Как сообщает РИА Новости, так считает глава ВТБ Андрей Костин.

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По его словам, Mastercard является европейской картой, а европейцы на сегодняшний день занимают в отношении РФ «плохую позицию».

«Может быть удастся на каком-нибудь этапе вернуться к китайской UnionPay, это был бы уже прогресс вперёд», - заключил он.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что многие автомобилисты ждут возвращения в РФ ушедших в 2022 году из страны мировых автопроизводителей, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:РоссияВТБПлатежные СистемыБанковские КартыVISA

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