Костин заявил, что не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию
Больших перспектив возвращения на в Россию международных платежных систем Visa и Mastercard в настоящий момент нет. Как сообщает РИА Новости, так считает глава ВТБ Андрей Костин.
По его словам, Mastercard является европейской картой, а европейцы на сегодняшний день занимают в отношении РФ «плохую позицию».
«Может быть удастся на каком-нибудь этапе вернуться к китайской UnionPay, это был бы уже прогресс вперёд», - заключил он.
Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что многие автомобилисты ждут возвращения в РФ ушедших в 2022 году из страны мировых автопроизводителей, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 солдат и два миномета
- Помощница Эдиты Пьехи опровергла информацию о деменции у певицы
- Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля
- Международная федерация гимнастики отказала Лале Крамаренко в нейтральном статусе
- В Санкт-Петербурге умер директор музея «Смольный» Николай Третьяков
- Жители Вологодской области стали ездить за спиртным в соседние регионы
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Слуцкий: ООН необходимо сохранить как главенствующую политическую организацию
- Костин заявил, что не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию
- В Кремле отказались комментировать утечки, связанные с мирным планом по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru