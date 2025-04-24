Костин заявил, что не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию

По его словам, Mastercard является европейской картой, а европейцы на сегодняшний день занимают в отношении РФ «плохую позицию».

«Может быть удастся на каком-нибудь этапе вернуться к китайской UnionPay, это был бы уже прогресс вперёд», - заключил он.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что многие автомобилисты ждут возвращения в РФ ушедших в 2022 году из страны мировых автопроизводителей, сообщает «Свободная пресса».

