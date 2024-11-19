Средства ПВО уничтожают беспилотники в Калужской области

На юге Калужской области продолжается работа российских средств противовоздушной обороны по уничтожению беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, местные жители могут слышать звуки работы ПВО, а обломки сбитых БПЛА иногда находят до прибытия оперативных служб.

Шапша: В Калужской области сбили два БПЛА

Шапша призвал граждан соблюдать осторожность и сразу сообщать о находках экстренным службам, не приближаться к обломкам, так как на них может быть взрывчатка.

Он также подчеркнул важность информирования детей о возможных опасностях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУКалужская ОбластьБеспилотники

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