Средства ПВО уничтожают беспилотники в Калужской области

Шапша призвал граждан соблюдать осторожность и сразу сообщать о находках экстренным службам, не приближаться к обломкам, так как на них может быть взрывчатка.

Он также подчеркнул важность информирования детей о возможных опасностях, передает «Радиоточка НСН».

