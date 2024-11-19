Средства ПВО уничтожают беспилотники в Калужской области
На юге Калужской области продолжается работа российских средств противовоздушной обороны по уничтожению беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, местные жители могут слышать звуки работы ПВО, а обломки сбитых БПЛА иногда находят до прибытия оперативных служб.
Шапша призвал граждан соблюдать осторожность и сразу сообщать о находках экстренным службам, не приближаться к обломкам, так как на них может быть взрывчатка.
Он также подчеркнул важность информирования детей о возможных опасностях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru