Минобороны Сирии заявило о прорыве боевиков в город Хама

После ожесточенных боев вооруженные сирийские антиправительственные группировки проникли в жилые кварталы города Хама — административного центра одноименной провинции на западе Сирии. Об этом сообщило Минобороны страны. Ведомство добавило, что армия передислоцировалась на позиции «за пределы города».

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Коалиция исламистов ранее сегодня заявила о прорыве обороны города Хама. Вместе с тем Минобороны Арабской Республики заявляло, что сирийская армия ведет бои в провинции Хама при поддержке российской авиации, «террористические группировки несут колоссальные потери».

Наступление боевиков в Сирии в целом не противоречит интересам Турции на сирийском направлении, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН. Политолог отметил, что события в Сирии выгодны в том числе Израилю и странам Запада.

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ФОТО: AP/TASS
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