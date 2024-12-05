Минобороны Сирии заявило о прорыве боевиков в город Хама

Коалиция исламистов ранее сегодня заявила о прорыве обороны города Хама. Вместе с тем Минобороны Арабской Республики заявляло, что сирийская армия ведет бои в провинции Хама при поддержке российской авиации, «террористические группировки несут колоссальные потери».

Наступление боевиков в Сирии в целом не противоречит интересам Турции на сирийском направлении, заявил ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН. Политолог отметил, что события в Сирии выгодны в том числе Израилю и странам Запада.

