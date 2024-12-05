СМИ: Бойцы «Хезболлы» прибыли в Сирию для борьбы с террористами
Бойцы ливанского движения «Хезболла» и сторонники проиранских шиитских ополчений из Ирака присоединились к правительственным войскам Сирии в борьбе против террористов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей движения и ополченцев.
Отмечается, что бойцы прибыли в Сирию для проведения оборонительных операций, однако в любой момент готовы перейти к наступлению. Вместе с тем главная цель их прибытия — сохранение потенциала «Оси сопротивления».
В исламское сопротивление входят «Хезболла», палестинское движение ХАМАС, «Исламское сопротивление Ирака», йеменское «Ансар Аллах», пакистанские и афганские шиитские группировки.
Ранее в Сирии обострилось противостояние экстремистов и правительственных сил, боевики начали атаки в Идлибе и Алеппо, напоминает Ura.ru. Президент республики Башар Асад пообещал уничтожить терроризм в Сирии, независимо от того, кто его сторонники и спонсоры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru