СМИ: Бойцы «Хезболлы» прибыли в Сирию для борьбы с террористами

Бойцы ливанского движения «Хезболла» и сторонники проиранских шиитских ополчений из Ирака присоединились к правительственным войскам Сирии в борьбе против террористов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей движения и ополченцев.

Отмечается, что бойцы прибыли в Сирию для проведения оборонительных операций, однако в любой момент готовы перейти к наступлению. Вместе с тем главная цель их прибытия — сохранение потенциала «Оси сопротивления».

В исламское сопротивление входят «Хезболла», палестинское движение ХАМАС, «Исламское сопротивление Ирака», йеменское «Ансар Аллах», пакистанские и афганские шиитские группировки.

Ранее в Сирии обострилось противостояние экстремистов и правительственных сил, боевики начали атаки в Идлибе и Алеппо, напоминает Ura.ru. Президент республики Башар Асад пообещал уничтожить терроризм в Сирии, независимо от того, кто его сторонники и спонсоры.

