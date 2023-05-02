Минобороны: самолеты ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек

Речь идет о сотрудниках российской дипломатической миссии, представительств Минобороны и членах их семей.

Также на борту четырех самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России были граждане РФ, стран СНГ и ряда дружественных стран, которые обратились за содействием в их возвращении на родину.

Ранее в посольстве РФ заявили, что 140 человек желают эвакуироваться из Судана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

