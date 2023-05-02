Минобороны: самолеты ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек
2 мая 202306:02
Из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Речь идет о сотрудниках российской дипломатической миссии, представительств Минобороны и членах их семей.
Также на борту четырех самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России были граждане РФ, стран СНГ и ряда дружественных стран, которые обратились за содействием в их возвращении на родину.
Ранее в посольстве РФ заявили, что 140 человек желают эвакуироваться из Судана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru