В Кремле заявили, что решения об эвакуации россиян из Судана пока нет
25 апреля 202313:01
Решения об эвакуации граждан России из Судана пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, на месте внимательно следят за происходящим, находятся в постоянном контакте с Москвой и ведут консультации.
«Рассматриваются самые разные возможности. Пока решение не принималось», — подчеркнул пресс-секретарь.
В Судане с 15 апреля продолжается противостояние между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. По последним данным, из-за боевых действий погибли 459 человек, 4072 пострадали.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru