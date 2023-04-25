В Кремле заявили, что решения об эвакуации россиян из Судана пока нет

Как отметил представитель Кремля, на месте внимательно следят за происходящим, находятся в постоянном контакте с Москвой и ведут консультации.

«Рассматриваются самые разные возможности. Пока решение не принималось», — подчеркнул пресс-секретарь.

В Судане с 15 апреля продолжается противостояние между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. По последним данным, из-за боевых действий погибли 459 человек, 4072 пострадали.

