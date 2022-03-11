Минобороны Румынии подтвердило, что небо страны пересек беспилотник с Украины
Минобороны Румынии подтвердило, что беспилотник с территории Украины пересек воздушное пространство страны в ночь на 11 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что дрон пролетел на очень высокой скорости и при этом на малой высоте, что в сочетании с плохой погодой не дало точно идентифицировать объект. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 «Стриж» советского производства.
По данным Минобороны Румынии, беспилотник пролетел румынскую территорию за три минуты и упал в ночь на 11 марта в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, Загреба. На месте падения дрона произошел взрыв и образовалась воронка. Сейчас район оцеплен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- В Gett заявили о реорганизации российского подразделения
- Nestle прекращает поставки продукции в Россию
- Минобороны Румынии подтвердило, что небо страны пересек беспилотник с Украины
- Телеграм: Спецоперация, санкции и статья для Цукерберга
- Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России
- Зеленский заявил, что недоволен последними решениями ЕС
- В Совфеде заявили, что за использование Facebook и Instagram санкции не грозят
- Устроившего стрельбу в Домодедово бизнесмена задержали
- Зеленский пригрозил России страшным ответом за срыв режима тишины
- Стопкоронавирус.рф: Уровень коллективного иммунитета в России составил более 50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru