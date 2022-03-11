Минобороны Румынии подтвердило, что небо страны пересек беспилотник с Украины

Минобороны Румынии подтвердило, что беспилотник с территории Украины пересек воздушное пространство страны в ночь на 11 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Хорватии подтвердили крушение беспилотника военного типа в Загребе

В ведомстве отметили, что дрон пролетел на очень высокой скорости и при этом на малой высоте, что в сочетании с плохой погодой не дало точно идентифицировать объект. Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 «Стриж» советского производства.

По данным Минобороны Румынии, беспилотник пролетел румынскую территорию за три минуты и упал в ночь на 11 марта в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, Загреба. На месте падения дрона произошел взрыв и образовалась воронка. Сейчас район оцеплен.

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ФОТО: Министерство обороны//РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРумыния
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