Власти Хорватии подтвердили крушение беспилотника военного типа в Загребе

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу на улице Ярунской в Загребе рухнул неустановленный объект; на месте происшествия обнаружили воронку и два парашюта.

«В районе Яруна в Загребе упал беспилотный летательный аппарат военного типа, который вошел в воздушное пространство Хорватии с восточного направления в сторону запада, а именно из воздушного пространства Венгрии», — сообщает хорватское правительство.

Расследованием инцидента занимаются в том числе уголовная и военная полиция.

