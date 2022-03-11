Власти Хорватии подтвердили крушение беспилотника военного типа в Загребе

Объект, упавший и взорвавшийся в хорватском Загребе, оказался беспилотным летательным аппаратом военного типа. Об этом сообщает информационное агентство Hina со ссылкой на правительство Хорватии.

Неопознанный объект упал и взорвался в столице Хорватии

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу на улице Ярунской в Загребе рухнул неустановленный объект; на месте происшествия обнаружили воронку и два парашюта.

«В районе Яруна в Загребе упал беспилотный летательный аппарат военного типа, который вошел в воздушное пространство Хорватии с восточного направления в сторону запада, а именно из воздушного пространства Венгрии», — сообщает хорватское правительство.

Расследованием инцидента занимаются в том числе уголовная и военная полиция.

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ТЕГИ:БеспилотникиХорватия
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