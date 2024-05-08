Минобороны: Российские войска уничтожили цех по производству дронов ВСУ
Российские военные ликвидировали цех 101-й бригады теробороны по изготовлению дронов ВСУ в зоне проведения спецоперации России на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что по объекту был нанесен удар силами оперативно-тактической авиации, артиллерии и российских войск.
Также за прошедшие сутки были уничтожены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийское вооружение украинской армии. Противник потерял за сутки на всех направлениях 1050 человек.
Ранее Минобороны России сообщило, что силами Черноморского флота ликвидировано пять беспилотных катеров ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru