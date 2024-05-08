Минобороны: Российские войска уничтожили цех по производству дронов ВСУ

Российские военные ликвидировали цех 101-й бригады теробороны по изготовлению дронов ВСУ в зоне проведения спецоперации России на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.

Над Краснодарским краем ПВО уничтожила десять украинских беспилотников

Отмечается, что по объекту был нанесен удар силами оперативно-тактической авиации, артиллерии и российских войск.

Также за прошедшие сутки были уничтожены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийское вооружение украинской армии. Противник потерял за сутки на всех направлениях 1050 человек.

Ранее Минобороны России сообщило, что силами Черноморского флота ликвидировано пять беспилотных катеров ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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