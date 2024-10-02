Минобороны: Российская авиация и артиллерия нанесли удар по ВСУ в Курской области
Силы артиллерии и авиации Вооруженных сил России нанесли удар по технике и живой силе ВСУ в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что урон был нанесен 112-й, 116-й и 129-й бригадам территориальной обороны, 36-й бригаде морской пехоты, 1-й и 17-й бригадам нацгвардии, 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 17-й танковой бригаде, а также 22-й, 41-й и 61-й механизированным бригадам.
Пораженные силы противника находились вблизи 18 населенных пунктов Курской области, отметило Минобороны.
Ранее группировки войск Вооруженных сил России за сутки нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия украинской армии, сообщило Минобороны России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru