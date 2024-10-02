ВС России поразили объекты энергоинфраструктуры, обеспечивающие действия ВСУ
Группировки войск Вооруженных сил России за сутки нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией... нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск"», — заявили в ведомстве.
Кроме того, армия России ударила по скоплениям живой силы и техники Киева в 135 районах.
Ранее многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по военнослужащим и военной технике украинских формирований в приграничье Курской области, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Екатеринбурге произошел пожар в Театре музыкальной комедии
- ВС России поразили объекты энергоинфраструктуры, обеспечивающие действия ВСУ
- Дуров: Раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в Telegram налажено с 2018 года
- Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Верхнекаменского в ДНР
- Пилотов рейса Анталья — Москва попытались ослепить лазером
- Песков: Берлин не запрашивал Москву о телефонном разговоре Путина и Шольца
- СМИ: Актеру Ливанову удалили смертельно опасный тромб
- Фейковые розыгрыши стали популярной схемой мошенничества в 2024 году
- Минтранс предложил ввести скидку в 50% для детей в поездах на весь год
- СМИ: Игрока «Манчестер Сити» Нуньеса арестовали за кражу телефона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru