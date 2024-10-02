ВС России поразили объекты энергоинфраструктуры, обеспечивающие действия ВСУ

Группировки войск Вооруженных сил России за сутки нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией... нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск"», — заявили в ведомстве.

Кроме того, армия России ударила по скоплениям живой силы и техники Киева в 135 районах.

Ранее многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по военнослужащим и военной технике украинских формирований в приграничье Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФМинобороны

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