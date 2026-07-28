Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу

Экс-игрок сборной Франции по футболу, бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил французскую национальную команду. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

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Зидан сменил бывшего главного тренера сборной Дидье Дешама, который руководил командой в 2012-2026 годах. Соглашение с новым наставником рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года.

Зинедину Зидану 54 года. Спортсмена считают одним из величайших игроков в истории футбола, за свою карьеру он в том числе завоевал титулы чемпиона мира и Европы, а также награду «Золотой мяч». В качестве тренера «Реала» Зидан стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и единственным наставником, который выиграл турнир три раза подряд.


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ФОТО: AP / ТАСС
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