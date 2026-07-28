Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу
Экс-игрок сборной Франции по футболу, бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил французскую национальную команду. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
Зидан сменил бывшего главного тренера сборной Дидье Дешама, который руководил командой в 2012-2026 годах. Соглашение с новым наставником рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года.
Зинедину Зидану 54 года. Спортсмена считают одним из величайших игроков в истории футбола, за свою карьеру он в том числе завоевал титулы чемпиона мира и Европы, а также награду «Золотой мяч». В качестве тренера «Реала» Зидан стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и единственным наставником, который выиграл турнир три раза подряд.
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