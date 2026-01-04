Минобороны: Российская армия взяла под контроль населенный пункт Подолы

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Подолы (Харьковская область). Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщило Минобороны России.

Отмечается, что село было занято усилиями подразделений группировки войск «Запад».

Также были поражены техника и живая сила бригады Нацгвардии и трех бригад ВСУ близ населенных пунктов Рубцов и Лозовое (ДНР), а также Нечволодовка, Грушевка, Староверовка и Благодатовка (Харьковская область).

Всего в зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия лишилась гаубицы М198 производства США, двух боевых бронемашин, девяти автомобилей и до 180 военнослужащих. Кроме того, были ликвидированы три склада боеприпасов.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Бондарное в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

