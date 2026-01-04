Минобороны: Российская армия взяла под контроль населенный пункт Подолы
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Подолы (Харьковская область). Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщило Минобороны России.
Отмечается, что село было занято усилиями подразделений группировки войск «Запад».
Также были поражены техника и живая сила бригады Нацгвардии и трех бригад ВСУ близ населенных пунктов Рубцов и Лозовое (ДНР), а также Нечволодовка, Грушевка, Староверовка и Благодатовка (Харьковская область).
Всего в зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия лишилась гаубицы М198 производства США, двух боевых бронемашин, девяти автомобилей и до 180 военнослужащих. Кроме того, были ликвидированы три склада боеприпасов.
Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Бондарное в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Свинцов рассказал о споре в Госдуме насчет искусственного интеллекта
- Москвичам пообещали 20-градусные морозы
- КНДР запустила не менее двух ракет в сторону Японского моря
- СК: Число жертв при теракте в Хорлах увеличилось до 29 человек
- От шпионов до киберпанка в СССР: Названы самые ожидаемые видеоигры 2026 года
- СМИ: Президент «Ленкома» Варшавер перенес операцию
- Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН по Венесуэле
- В Крыму обозначили основное условие разрешения российско-украинского конфликта
- СК раскрыл новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
- В России появятся врачи по здоровому долголетию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru