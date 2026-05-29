Минобороны: Российская армия взяла под контроль четыре населенных пункта
29 мая 202612:47
Дмитрий Меньшиков
Российская армия взяла под контроль населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что Караичное и Бударки освободили бойцы группировки «Север», Новоподгородное — группировка «Центр», а Лесное — военнослужащие группировки «Восток».
Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Гранов (Харьковская область).
