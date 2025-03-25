Минобороны: Российская армия отразила три контратаки ВСУ за сутки

Минобороны России сообщило журналистам, что Вооруженные силы России отразили три контратаки ВСУ на территории Курской области за прошедшие сутки.

Средства ПВО РФ за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ

В оборонном ведомстве уточнили, что это удалось благодаря усилиям группировки войск «Север» российской армии.

Кроме того, военнослужащие поразили шесть бригад Вооруженных сил Украины близ населенных пунктов Олешня, Гуево, Горналь и Гоголевка.

Ранее российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 227 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Курская ОбластьСпецоперацияВСУРоссийская АрмияМинобороны РФ

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