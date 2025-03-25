Минобороны: Российская армия отразила три контратаки ВСУ за сутки
25 марта 202514:42
Минобороны России сообщило журналистам, что Вооруженные силы России отразили три контратаки ВСУ на территории Курской области за прошедшие сутки.
В оборонном ведомстве уточнили, что это удалось благодаря усилиям группировки войск «Север» российской армии.
Кроме того, военнослужащие поразили шесть бригад Вооруженных сил Украины близ населенных пунктов Олешня, Гуево, Горналь и Гоголевка.
Ранее российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 227 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru