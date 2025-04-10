Минобороны: Российская армия освободила село Журавка

Вооруженные силы России освободили село Журавка (Сумская область). Об этом сообщило Минобороны России.

Водолацкий: Курскую область полностью освободят от ВСУ к 9 мая

Уточняется, что населенный пункт был освобожден усилиями подразделений группировки войск «Север» российской армии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что можно с уверенностью сказать, что уже ко Дню Победы (9 мая) Курская область будет полностью освобождена от украинской оккупации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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