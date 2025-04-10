Минобороны: Российская армия освободила село Журавка
10 апреля 202513:16
Вооруженные силы России освободили село Журавка (Сумская область). Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что населенный пункт был освобожден усилиями подразделений группировки войск «Север» российской армии.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что можно с уверенностью сказать, что уже ко Дню Победы (9 мая) Курская область будет полностью освобождена от украинской оккупации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru