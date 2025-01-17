Минобороны: Российская армия нанесла восемь групповых ударов по Украине за неделю

В оборонном ведомстве отметили, что были атакованы украинские критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие функционирование военно-промышленного комплекса. Также были поражены военные аэродромы, базы с горючим и склады.

Кроме того, наносились удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников и по цехам сборки и местам хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников.

Ранее в Евросоюзе заявили, что удары российской армии по объектам энергосистемы Украины носят «хирургический» характер. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

