Минобороны: Российская армия нанесла восемь групповых ударов по Украине за неделю
Восемь групповых ударов по объектам на территории Украины нанесли за неделю Вооруженные силы России. Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что были атакованы украинские критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие функционирование военно-промышленного комплекса. Также были поражены военные аэродромы, базы с горючим и склады.
Кроме того, наносились удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников и по цехам сборки и местам хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников.
Ранее в Евросоюзе заявили, что удары российской армии по объектам энергосистемы Украины носят «хирургический» характер. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru