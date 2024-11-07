Минобороны: Российская армия нанесла удар по 11 украинским бригадам
7 ноября 202414:00
Российская армия атаковала 11 бригад ВСУ в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, российскими войсками была сорвана одна атака и отражены четыре контратаки украинской армии.
Всего за сутки ВСУ лишились свыше 150 военнослужащих, артиллерийского орудия, автомобиля, танка и четырех минометов.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский якобы готовит вывод сил из Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru