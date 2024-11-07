Минобороны: Российская армия нанесла удар по 11 украинским бригадам

Российская армия атаковала 11 бригад ВСУ в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В Генштабе ВСУ заявили, что не могут укомплектовать войска личным составом

Кроме того, российскими войсками была сорвана одна атака и отражены четыре контратаки украинской армии.

Всего за сутки ВСУ лишились свыше 150 военнослужащих, артиллерийского орудия, автомобиля, танка и четырех минометов.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский якобы готовит вывод сил из Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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