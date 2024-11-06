В Генштабе ВСУ заявили, что не могут укомплектовать войска личным составом
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что желающих воевать не хватает, заявил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.
По его словам, чтобы «закрывать» фронт, необходимо создавать новые бригады – другого действенного способа противодействовать превосходящей российской армии нет. Лиховой отметил, что на сегодняшний день протяженность фронта составляет 1300 км с активными боевыми столкновениями.
Представитель Генштаба подчеркнул, что на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным. Поэтому, когда возникает угроза потери позиций, задействуется передислокация туда отдельных батальонов других воинских частей, указал Лиховой.
Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Заварзин в разговоре с НСН отмечал, что намерения главкома ВСУ Александра Сырского вывести украинские войска с территории Курской области не связаны с победой Дональда Трампа на выборах в США. По его словам, Сырский понял, что ничего не добьется в Курщине, а расчет потом будет с ним, передает «Радиоточка НСН».
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