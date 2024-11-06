Представитель Генштаба подчеркнул, что на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным. Поэтому, когда возникает угроза потери позиций, задействуется передислокация туда отдельных батальонов других воинских частей, указал Лиховой.

Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Заварзин в разговоре с НСН отмечал, что намерения главкома ВСУ Александра Сырского вывести украинские войска с территории Курской области не связаны с победой Дональда Трампа на выборах в США. По его словам, Сырский понял, что ничего не добьется в Курщине, а расчет потом будет с ним, передает «Радиоточка НСН».

