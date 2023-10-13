Минобороны России: Российские войска сбили украинский штурмовик Су-25
Украинский штурмовик Су-25 был сбит в Запорожской области силами истребительной авиации Воздушно-космических сил России. Об этом заявили представители Минобороны России в ходе брифинга.
Отмечается, что украинский самолет был уничтожен близ населенного пункта Преображенка.
Также в оборонном ведомстве добавили, что ВСУ на херсонском направлении по-прежнему безуспешно пытаются захватить плацдармы на левом берегу Днепра и островах. Российские войска сумели уничтожить на данном направлении три склада с боеприпасами и ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы на Переяславском и Алешкинском островах.
Ранее российские военные уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ в Одесской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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