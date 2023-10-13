Минобороны России: Российские войска сбили украинский штурмовик Су-25

Отмечается, что украинский самолет был уничтожен близ населенного пункта Преображенка.

Также в оборонном ведомстве добавили, что ВСУ на херсонском направлении по-прежнему безуспешно пытаются захватить плацдармы на левом берегу Днепра и островах. Российские войска сумели уничтожить на данном направлении три склада с боеприпасами и ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы на Переяславском и Алешкинском островах.

Ранее российские военные уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ в Одесской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

