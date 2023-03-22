Минобороны России: израильская авиация вывела из строя аэропорт в сирийском Алеппо
В результате налета израильской авиации на территорию Сирии повреждена инфраструктура международного аэропорта Эн-Найраб в городе Алеппо. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, контр-адмирал Олег Гуринов, сообщает «Интерфакс».
По его словам, удар был нанесен ранним утром в среду, 22 марта, четырьмя истребителями F-16 ВВС Израиля.
«В результате оказались повреждены - взлетно-посадочная полоса и радиолокатор», - уточнил Гуринов.
Он также добавил, что в связи с приостановкой работы аэропорта, доставка гуманитарных грузов в Алеппо временно невозможна.
Ранее, как сообщала НСН, российские военные доставили в сирийский Алеппо 2,5 тонны медикаментов.
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