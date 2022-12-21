Небензя: Россия осуждает удары Израиля по Сирии
Россия осуждает незаконные воздушные атаки израильских ВВС на территории Сирии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что обстановка на севере Сирии и без того вызывает опасения на фоне военных операций в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, которые привели к гибели и сирийских военнослужащих, и мирных жителей, в том числе представителей СМИ, а также к разрушению гражданской инфраструктуры.
Небензя рассказал о двух эпизодах с авианалетами израильских ВВС на военный аэродром Шайрат к востоку от города Хомс и ударами из Средиземного моря по центральной и прибрежной частям Сирии, в результате которых погибли шесть сирийских военнослужащих и четыре получили ранения.
Ранее в Сирии пять человек погибли из-за ракетной атаки Израиля, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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