Небензя: Россия осуждает удары Израиля по Сирии

Небензя рассказал о двух эпизодах с авианалетами израильских ВВС на военный аэродром Шайрат к востоку от города Хомс и ударами из Средиземного моря по центральной и прибрежной частям Сирии, в результате которых погибли шесть сирийских военнослужащих и четыре получили ранения.

Ранее в Сирии пять человек погибли из-за ракетной атаки Израиля, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



