Российские военные доставили в сирийский Алеппо 2,5 тонны медикаментов

«В состав медицинской помощи вошли антисептические и дезинфицирующие средства, гормональные препараты, системы для переливания крови, антибиотики, жаропонижающие и болеутоляющие препараты, а также многие другие медикаменты», — говорится в сообщении.

Помощь получили преимущественно Сирийский военный госпиталь и Государственная университетская больница, в которых проходят лечение пострадавшие от землетрясения, произошедшего в Сирии и Турции 6 февраля.

Начальник медслужбы российской группировки полковник Александр Лисеенко подчеркнул, что гумпомощь доставляется во всех пострадавших от стихийного бедствия сирийских городах.

