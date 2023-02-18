Российские военные доставили в сирийский Алеппо 2,5 тонны медикаментов
Военные российской группировки войск в Сирии передали более 2,5 тонн медикаментов госпиталям города Алеппо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В состав медицинской помощи вошли антисептические и дезинфицирующие средства, гормональные препараты, системы для переливания крови, антибиотики, жаропонижающие и болеутоляющие препараты, а также многие другие медикаменты», — говорится в сообщении.
Помощь получили преимущественно Сирийский военный госпиталь и Государственная университетская больница, в которых проходят лечение пострадавшие от землетрясения, произошедшего в Сирии и Турции 6 февраля.
Начальник медслужбы российской группировки полковник Александр Лисеенко подчеркнул, что гумпомощь доставляется во всех пострадавших от стихийного бедствия сирийских городах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru