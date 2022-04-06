Минобороны РФ: возле Мариуполя сбили два украинских Ми-8

По его словам, таким образом, 5 апреля в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать националистов. Два Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, отметил представитель военного ведомства России.

Напомним, 4 апреля в районе города Очаков российские военные уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций.

