Минобороны РФ: возле Мариуполя сбили два украинских Ми-8

Вооруженные силы России сбили два украинских вертолета, предпринявших попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Минобороны РФ: Российские военные уничтожили центр размещения иностранных наемников в Очакове

По его словам, таким образом, 5 апреля в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать националистов. Два Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, отметил представитель военного ведомства России.

Напомним, 4 апреля в районе города Очаков российские военные уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:МинобороныВертолет Ми-8УкраинаВСУ
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