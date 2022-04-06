Минобороны РФ: возле Мариуполя сбили два украинских Ми-8
Вооруженные силы России сбили два украинских вертолета, предпринявших попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
По его словам, таким образом, 5 апреля в районе Мариуполя была сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать националистов. Два Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, отметил представитель военного ведомства России.
Напомним, 4 апреля в районе города Очаков российские военные уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций.
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