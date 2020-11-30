Минобороны РФ развернуло госпиталь в Степанакерте

Госпиталь способен разместить у себя до 40 человек. В нем есть в том числе отделение реанимации, операционная, стоматологический кабинет. Он оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ.

Ранее МЧС России завершило обустройство лагеря для долговременного базирования группировки в Нагорном Карабахе, передает RT.

В пятницу сообщалось, что пять человек погибли, подорвавшись на мине во время поездки по Физулинскому району рядом с Нагорным Карабахом. Жертвами стали гражданские лица, которые передвигались на легковом автомобиле.

