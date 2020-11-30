Минобороны РФ развернуло госпиталь в Степанакерте
Минобороны России развернуло в столице Нагорного Карабаха Степанакерте полевой госпиталь. Строительство каркасных модулей завершено на территории аэропорта, сообщает РИА Новости.
По словам начальника медицинского отряда Ярослава Иванова, госпиталь предназначен в первую очередь для оказания медицинской помощи миротворцам, а также мирному населению.
Госпиталь способен разместить у себя до 40 человек. В нем есть в том числе отделение реанимации, операционная, стоматологический кабинет. Он оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ.
Ранее МЧС России завершило обустройство лагеря для долговременного базирования группировки в Нагорном Карабахе, передает RT.
В пятницу сообщалось, что пять человек погибли, подорвавшись на мине во время поездки по Физулинскому району рядом с Нагорным Карабахом. Жертвами стали гражданские лица, которые передвигались на легковом автомобиле.
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