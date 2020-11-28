Пять человек подорвались на мине под Нагорным Карабахом

Гражданские лица, которые находились в легковом автомобиле, взорвавшемся на мине в одном из сел перешедшего под контроль Азербайджана Физулинского района, прилегающего к Нагорному Карабаху.

«28 ноября в 15:20 (14:20 мск) легковой автомобиль марки "Тойота" наехал, по предварительной версии, на противотанковую мину в освобожденном от оккупации селе Ашагы-Сеидахмедли Физулинского района, погибли находившиеся в машине пять граждан Азербайджана», - сообщает пресс-служба на сайте ведомства.

Следственное управление Генпрокуратуры ведет расследование ведется по статьям «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» и «Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов» УК Азербайджана, сообщает ТАСС.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали заявление о прекращении военных действий. Согласно документу, Армения должна вернуть Азербайджану значительную часть территорий, а на линию соприкосновения враждующих сторон в Карабахе ввели силы российских миротворцев.

