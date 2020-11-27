Минобороны РФ напомнило Германии о последствиях давления на Москву

Российское Минобороны прокомментировало слова главы немецкого оборонного ведомства о диалоге с Москвой с позиции силы и напомнило, что «это уже приводило к трагическим последствиям для мира и Германии», передает РИА Новости.

В среду министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО следует усилить оборонные способности, а переговоры с Россией по вопросам разоружения следует вести «с позиции силы».

Министр обороны ФРГ оценила угрозу со стороны России

На этой неделе эсминец ВМС США «Джон Маккейн» нарушил границу России в заливе Петра Великого в Японском море, углубившись за линию морской границы на два километра, сообщили в Минобороны РФ. Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предупредил о возможности применения таранного маневра, после чего эсминец сразу вышел в нейтральные воды. При этом командование Седьмого флота США заявило, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал международно-признанные границы.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН сравнил российский военно-морской флот с американским и китайским и отметил, что российский флот уступает американскому как «Жигули» «Мерседесу».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ФРГМинобороны РФ
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