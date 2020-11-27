Минобороны РФ напомнило Германии о последствиях давления на Москву
Российское Минобороны прокомментировало слова главы немецкого оборонного ведомства о диалоге с Москвой с позиции силы и напомнило, что «это уже приводило к трагическим последствиям для мира и Германии», передает РИА Новости.
В среду министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО следует усилить оборонные способности, а переговоры с Россией по вопросам разоружения следует вести «с позиции силы».
На этой неделе эсминец ВМС США «Джон Маккейн» нарушил границу России в заливе Петра Великого в Японском море, углубившись за линию морской границы на два километра, сообщили в Минобороны РФ. Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предупредил о возможности применения таранного маневра, после чего эсминец сразу вышел в нейтральные воды. При этом командование Седьмого флота США заявило, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал международно-признанные границы.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН сравнил российский военно-морской флот с американским и китайским и отметил, что российский флот уступает американскому как «Жигули» «Мерседесу».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- СМИ: в КНДР казнили нарушителя мер по борьбе с коронавирусом
- У баскетболистов сборной РФ коронавирус не подтвердился
- На поверхности Москвы-реки образовалось большое масляное пятно
- Минобороны РФ напомнило Германии о последствиях давления на Москву
- Зима в Москве начнется с сильного снегопада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru