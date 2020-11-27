Минобороны РФ напомнило Германии о последствиях давления на Москву

Российское Минобороны прокомментировало слова главы немецкого оборонного ведомства о диалоге с Москвой с позиции силы и напомнило, что «это уже приводило к трагическим последствиям для мира и Германии», передает РИА Новости.

В среду министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО следует усилить оборонные способности, а переговоры с Россией по вопросам разоружения следует вести «с позиции силы».