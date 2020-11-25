Министр обороны ФРГ оценила угрозу со стороны России

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО следует усилить оборонные способности.

Выступая в Бундестаге Крамп-Карренбауэр отметила, что Россия вложила значительные средства в модернизацию своих вооруженных сил и новые виды вооружений. Поэтому она считает, что угроза с российской стороны «стала более явственной».

«Я рекомендую провести на эту тему переговоры с представителями оборонных ведомств стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы», - добавила Крамп-Карренбауэр.

Министр считает, что переговоры с Россией по вопросам разоружения следует вести «с позиции силы».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что впервые в истории министры обороны стран ЕС провели стратегическую оценку оборонного потенциала сообщества, передаёт RT. При этом политик отметил, что стратегическая автономия Евросоюза не означает намерение выйти из НАТО или разорвать альянс с США.

