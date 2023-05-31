Минобороны рассказало об успешном продвижении «Ахмата» на донецком направлении

Военнослужащие отряда специального назначения «Ахмат» успешно наступают на марьинском тактическом направлении, которое входит в донецкое направление. Об этом сообщило Минобороны России.

Командир «Ахмата» рассказал об активизировании ВСУ лишь на определенных участках фронта

Также отмечается, что на данном направлении успешно работают штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что спецназ «Ахмат» получил новый приказ о передислокации сил, готовясь к боевым действиям на донецком направлении.

Кадыров добавил, что в спецоперации приняли участие более 26 тысяч чеченцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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