Минобороны рассказало об успешном продвижении «Ахмата» на донецком направлении
Военнослужащие отряда специального назначения «Ахмат» успешно наступают на марьинском тактическом направлении, которое входит в донецкое направление. Об этом сообщило Минобороны России.
Также отмечается, что на данном направлении успешно работают штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что спецназ «Ахмат» получил новый приказ о передислокации сил, готовясь к боевым действиям на донецком направлении.
Кадыров добавил, что в спецоперации приняли участие более 26 тысяч чеченцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru