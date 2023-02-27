В Кремле ответили на сообщения о поставках китайской военной техники РФ

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла комментировать публикации о поставках Пекином военной техники России.

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«Вся эта информация была опровергнута с китайской стороны уже», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее появилась информация, что Китай начал поставлять России беспилотные летательные аппараты. Позже китайская сторона опровергла сообщения СМИ. В Пекине публикации назвали провокацией и напомнили, что именно Вашингтон занимается поставками оружия на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля выразил опасения, что Китай якобы рассматривает возможность передать РФ летальное оружие, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Военная ОперацияДмитрий ПесковКитайРоссия
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