В Польше отказались от идеи подачи иска к России в ЕСПЧ
Польские власти решили отказаться от подачи иска к России в Европейский суд по правам человека из-за крушения президентского борта под Смоленском в 2010 году, в котором погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом глава польского МИД Радослав Сикорский написал в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).
По его словам, он уже распорядился расторгнуть сотрудничество с юридической фирмой, которая готовила подачу иска.
Министр признал, что это дело не имеет даже теоретических шансов на успех.
«Кроме того, оно подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», — добавил Сикорский.
Ранее стало известно, что Польша откажется от версий о вине России в катастрофе с бортом Качиньского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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