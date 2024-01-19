В Польше отказались от идеи подачи иска к России в ЕСПЧ

По его словам, он уже распорядился расторгнуть сотрудничество с юридической фирмой, которая готовила подачу иска.

Министр признал, что это дело не имеет даже теоретических шансов на успех.

«Кроме того, оно подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», — добавил Сикорский.

Ранее стало известно, что Польша откажется от версий о вине России в катастрофе с бортом Качиньского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

