Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны России опровергло информацию о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии. В ведомстве указали, что ранее распространенная информация об этом не соответствует действительности. Кроме того, в Минобороны отметили, что в районе населённого пункта Джурин в Идлибе нет «никаких российских наблюдательных постов», передает «Свободная пресса».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что в Идлибе в результате взрыва погибли трое российских военных, еще двое получили тяжелые ранения.

Ранее экс-глава комитета подводных работ особого назначения при правительстве РФ, вице-адмирал Тенгиз Борисов в эфире НСН опроверг проблемы российских подлодок из-за импортных батарей.



