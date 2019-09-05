Вице-адмирал опроверг проблемы российских подлодок из-за импортных батарей
Экс-глава комитета подводных работ особого назначения при правительстве РФ в эфире НСН заверил, что на субмарины всегда ставятся батареи российского производства.
Из-за санкций на подводных лодках ВМФ России «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», находящихся у побережья Сирии, пришлось устанавливать старые советские батареи вместо импортных, что мешает им выполнять боевые задачи. Как пишет «Лента.ру», импортные батареи позволяли субмаринам находиться под водой до пяти суток, тогда как с отечественными - в течение 48-72 часов.
Экс-глава комитета подводных работ особого назначения при правительстве РФ, вице-адмирал Тенгиз Борисов в эфире НСН опроверг эту информацию.
«Эта новость на совести тех, кто ее распространяет. Наши подводные лодки от этого в принципе независимы. У нас отечественные батареи всегда ставили. На флоте всегда применялись отечественные аккумуляторные батареи. Сейчас есть достаточно хорошие разработки, на уровне самых современных, не уступают мировым образцам. Санкции по этой отрасли никак не ударили», - подчеркнул он.
Отметим, что дизель-электрические подлодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», построенные по проекту 636.3 «Варшавянка», - одни из новейших субмарин российского ВМФ, введенные в строй в 2014-2015 годах.
Напомним, ранее из-за санкций пришлось перенести запуск в серийное производство среднемагистрального самолета МС-21, для которого американские и японские производители отказались поставлять композитные материалы.
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