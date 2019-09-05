Вице-адмирал опроверг проблемы российских подлодок из-за импортных батарей

«Эта новость на совести тех, кто ее распространяет. Наши подводные лодки от этого в принципе независимы. У нас отечественные батареи всегда ставили. На флоте всегда применялись отечественные аккумуляторные батареи. Сейчас есть достаточно хорошие разработки, на уровне самых современных, не уступают мировым образцам. Санкции по этой отрасли никак не ударили», - подчеркнул он.

Отметим, что дизель-электрические подлодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», построенные по проекту 636.3 «Варшавянка», - одни из новейших субмарин российского ВМФ, введенные в строй в 2014-2015 годах.

Напомним, ранее из-за санкций пришлось перенести запуск в серийное производство среднемагистрального самолета МС-21, для которого американские и японские производители отказались поставлять композитные материалы.

