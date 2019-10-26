Минобороны опровергло информацию об обострении ситуации на северо-востоке Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин заявил, что информация об обострении обстановки на северо-востоке Сирии не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Бакина, обстановка в регионе стабильная. Он также подчеркнул, что Центр по примирению контролируют ситуацию в регионе.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Сирии начались столкновения между правительственными войсками и турками.
Напомним, 23 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум по ситуации в Сирии. Главы государств приняли решение о том, что на сирийско-турецкой границе со стороны Сирии будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
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