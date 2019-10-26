Минобороны опровергло информацию об обострении ситуации на северо-востоке Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин заявил, что информация об обострении обстановки на северо-востоке Сирии не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бакина, обстановка в регионе стабильная. Он также подчеркнул, что Центр по примирению контролируют ситуацию в регионе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Сирии начались столкновения между правительственными войсками и турками.