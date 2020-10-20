Минобороны НКР заявило о гибели 43 военных за сутки

Вооруженные силы Нагорно-Карабахской республики сообщили о гибели 43 военнослужащих в боях с Азербайджаном за сутки, говорится в сообщении на сайте Минобороны непризнанной республики.

Как уточняется в сообщении Reuters, общее число потерь с начала конфликта 27 сентября составляет 772 человека.

Ранее сообщалось, что по данным армянской стороны, с начала эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона потеряла 576 единиц бронетехники.

Армения сообщила об использовании Азербайджаном авиации в Карабахе

Также, по данным Армении, Азербайджан потерял 23 самолета и 200 беспилотников, 16 вертолетов и четыре тяжелые огнеметные системы. Потери в живой силе составили 6309 человек, только за последние сутки их число составило 50 человек.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. На переговорах в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о прекращении огня с 10 октября, однако боестолкновения продолжаются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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