Минобороны НКР заявило о гибели 43 военных за сутки

Вооруженные силы Нагорно-Карабахской республики сообщили о гибели 43 военнослужащих в боях с Азербайджаном за сутки, говорится в сообщении на сайте Минобороны непризнанной республики.

Как уточняется в сообщении Reuters, общее число потерь с начала конфликта 27 сентября составляет 772 человека.

Ранее сообщалось, что по данным армянской стороны, с начала эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона потеряла 576 единиц бронетехники.