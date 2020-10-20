Армения сообщила об использовании Азербайджаном авиации в Карабахе
Армения обвинила Азербайджан в использовании авиации во время боев в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Степанян написала, что ВС Азербайджана применяет артиллерию и авиацию на северном фланге. Она отметила, что интенсивные тяжелые бои в южном направлении продолжаются.
Также пресс-секретарь добавила, что подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха «предпринимают соответствующие меры для пресечения нападения противника».
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. На переговорах в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о прекращении огня с 10 октября, однако боестолкновения продолжаются.
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