Также украинская армия лишилась в Курской области за сутки свыше 400 бойцов, 20 автомобилей, самоходных артиллерийских установок «Богдана» и AS-90, а также четырех бронетранспортеров, в частности, американского M113.

Кроме того, сдались в плен 11 украинских военных.

Ранее российские военнослужащие завершили уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

