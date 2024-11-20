Минобороны: Немецкую БМП Marder уничтожили в Курской области
Вооруженные силы России ликвидировали БМП Marder немецкого производства в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Также украинская армия лишилась в Курской области за сутки свыше 400 бойцов, 20 автомобилей, самоходных артиллерийских установок «Богдана» и AS-90, а также четырех бронетранспортеров, в частности, американского M113.
Кроме того, сдались в плен 11 украинских военных.
Ранее российские военнослужащие завершили уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru