Минобороны начинает выводить из Италии боровшихся с COVID-19 военных и медиков

Минобороны России с четверга, 7 мая, начинает выводить из Италии подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, он подчеркнул, что все, кто принимал участие в оказании помощи итальянцам, будут награждены. Распоряжение Шойгу касается отличившихся военнослужащих, медиков и тех, кто занимался дезинфекцией.

Напомним, с 23 по 25 марта в Италию прибыло 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов, а также оборудование для диагностики коронавирусной инфекции и проведения дезинфекции.

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Ранее НСН сообщала о возобновлении футбольных тренировок в Италии с 4 мая. Как пишет Football Italia, пока речь идёт только об индивидуальных занятиях в Серии А. Групповые тренировки будут запрещены как минимум до 18 мая. О том, когда возобновится футбольный сезон, не известно, однако отмечается, что все крупные турниры будут проходить без участия зрителей до конца года.

Напомним, премьер-министр Джузеппе Конте ранее продлил действие ограничительных мер, введённых в Италии из-за COVID-19, до 3 мая. В этот период жителям страны запрещено перемещаться между населенными пунктами и в их пределах без крайней необходимости. Кроме того, отменены занятия в школах и массовые мероприятия. С 12 марта власти ввели запрет на любую торговую деятельность, а с 22 марта приостановили все производство, кроме самого необходимого.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМинобороны РФИталияСергей Шойгу
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