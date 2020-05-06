Минобороны начинает выводить из Италии боровшихся с COVID-19 военных и медиков

Минобороны России с четверга, 7 мая, начинает выводить из Италии подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, он подчеркнул, что все, кто принимал участие в оказании помощи итальянцам, будут награждены. Распоряжение Шойгу касается отличившихся военнослужащих, медиков и тех, кто занимался дезинфекцией.

Напомним, с 23 по 25 марта в Италию прибыло 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов, а также оборудование для диагностики коронавирусной инфекции и проведения дезинфекции.