Минобороны Молдавии анонсировало учения резервистов в конце марта

В ведомстве сообщили, что маневры пройдут с 25 по 29 марта. Предстоящее мероприятие Минобороны назвало плановым.

Отмечается, что учения проводятся для ознакомления резервистов с техникой и вооружением армии страны. Пресс-службы Минобороны Молдавии уточнили, что маневры также будут проходить в апреля по сентябрь.

Ранее Министерство иностранных дел Молдавии обязало сотрудника российского посольства покинуть страну в течение трех суток. Дипломата объявили персоной нон гранта, передает «Радиоточка НСН».

