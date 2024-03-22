Минобороны Молдавии анонсировало учения резервистов в конце марта
В конце марта в Молдавии пройдут учения резервистов, сообщило в своем Telegram-канале Министерство обороны республики.
В ведомстве сообщили, что маневры пройдут с 25 по 29 марта. Предстоящее мероприятие Минобороны назвало плановым.
Отмечается, что учения проводятся для ознакомления резервистов с техникой и вооружением армии страны. Пресс-службы Минобороны Молдавии уточнили, что маневры также будут проходить в апреля по сентябрь.
Ранее Министерство иностранных дел Молдавии обязало сотрудника российского посольства покинуть страну в течение трех суток. Дипломата объявили персоной нон гранта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru