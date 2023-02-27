Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину

Появившаяся в СМИ информация о том, что Казахстан якобы поставляет военную технику на Украину, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

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В сообщении говорится, что распространяемое видео является архивным, на нём показана бронетехника, которая направлялась на плановый ремонт, а в настоящее время находится на хранении.

«Кроме того, сообщаем, что с 27 августа 2022 г. введен запрет на экспорт вооружения и военной техники», - добавили в ведомстве.

Ранее власти Казахстана на четыре месяца запретили вывозить из страны бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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