Токаев и Зеленский провели телефонный разговор впервые с июля 2022 года
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского президента.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Указывается, что лидеры обсудили вопросы гуманитарных связей между двумя странами.
Так, последний раз Токаев и Зеленский проводили телефонный разговор в июле прошлого года. При этом ранее Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстан является другом обеих сторон конфликта на Украине. Он указывал, что необходимо продолжить переговоры между Москвой и Киевом по мирному урегулированию, сообщает НСН.
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