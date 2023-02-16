Токаев и Зеленский провели телефонный разговор впервые с июля 2022 года

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Указывается, что лидеры обсудили вопросы гуманитарных связей между двумя странами.

Так, последний раз Токаев и Зеленский проводили телефонный разговор в июле прошлого года. При этом ранее Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстан является другом обеих сторон конфликта на Украине. Он указывал, что необходимо продолжить переговоры между Москвой и Киевом по мирному урегулированию, сообщает НСН.

