Власти Казахстана временно запретили вывоз из страны бензина и дизеля

Отмечается, что запрет касается всех видов транспорта, исключение составляют смазочные масла. В ведомстве добавили, что приказ вступит в силу через 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

Ранее правительство Казахстана ужесточило правила въезда и пребывания в республике для иностранцев, в том числе граждан стран ЕАЭС, сообщает RT.