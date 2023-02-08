Власти Казахстана временно запретили вывоз из страны бензина и дизеля
Власти Казахстана на четыре месяца запретили вывозить из страны бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Минфина республики.
Отмечается, что запрет касается всех видов транспорта, исключение составляют смазочные масла. В ведомстве добавили, что приказ вступит в силу через 10 календарных дней после его первого официального опубликования.
Ранее правительство Казахстана ужесточило правила въезда и пребывания в республике для иностранцев, в том числе граждан стран ЕАЭС, сообщает RT.
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