Власти Казахстана временно запретили вывоз из страны бензина и дизеля

Власти Казахстана на четыре месяца запретили вывозить из страны бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Минфина республики.

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Отмечается, что запрет касается всех видов транспорта, исключение составляют смазочные масла. В ведомстве добавили, что приказ вступит в силу через 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

Ранее правительство Казахстана ужесточило правила въезда и пребывания в республике для иностранцев, в том числе граждан стран ЕАЭС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ЗапретКазахстанТопливоБензин
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