Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт

Греческое оборонное ведомство начало проверки на складах боеприпасов, которые пострадали из-за пожаров в стране, в связи с чем замминистра обороны страны разъезжал по объектам. В ходе визитов пресс-служба ведомства делала фото для пресс-релиза. На одну из фотографий и попали секретные карты.

После греческое Минобороны разослало уже исправленный пресс-релиз, в котором секретные документы были замазаны. Последующие проверки замминистра решили отменить.

Ранее стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» исследовал шесть типов западных военных машин, передает «Радиоточка НСН».

