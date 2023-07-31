Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт
Минобороны Греции по ошибке разместило фото секретных военных карт, пишет РИА Новости.
Греческое оборонное ведомство начало проверки на складах боеприпасов, которые пострадали из-за пожаров в стране, в связи с чем замминистра обороны страны разъезжал по объектам. В ходе визитов пресс-служба ведомства делала фото для пресс-релиза. На одну из фотографий и попали секретные карты.
После греческое Минобороны разослало уже исправленный пресс-релиз, в котором секретные документы были замазаны. Последующие проверки замминистра решили отменить.
Ранее стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» исследовал шесть типов западных военных машин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru