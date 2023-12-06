Минобороны Германии отказалось считать Украину союзником

По словам главы военного ведомства, ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса. Так он отреагировал на утверждения о якобы недостаточной военной помощи Киеву.

Писториус указал, что Берлин находится на втором месте по масштабам поддержки, существенно опережая других союзников.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что интерес к событиям на украине в мире «фатально упал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

