Минобороны Германии отказалось считать Украину союзником

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался считать Украину союзником, сообщил он телеканалу ZDF.

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По словам главы военного ведомства, ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса. Так он отреагировал на утверждения о якобы недостаточной военной помощи Киеву.

Писториус указал, что Берлин находится на втором месте по масштабам поддержки, существенно опережая других союзников.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что интерес к событиям на украине в мире «фатально упал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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