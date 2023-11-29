Бербок пожаловалась на «фатальное падение» интереса к Украине

По словам министра, взгляд на Украину исчезает из общественного мнения в западных странах. При этом Бербок указала на активизацию российских сил на линии фронта.

Глава МИД призвала Запад помочь Украине в зимний период. Она напомнила, что Германия выделила 11,5 миллиона евро в целевой фонд Совета НАТО — Украина.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус опроверг сообщения в СМИ о том, что Германия и США принуждают Украину к переговорам с Россией. Он заверил, что Берлин делает для Киева «все возможное», поставляя боеприпасы и современные вооружения, отмечает «Радиоточка НСН».

