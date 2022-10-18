Минобороны ФРГ пообещало предоставить Украине новое вооружение
Власти Германии отправят Украине новое вооружение в этом году. В частности, Украине передадут гаубицы и броневики. Об этом в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, сообщил ТАСС.
Также, по словам главы оборонного ведомства ФРГ, Киеву будут поставлены танковые тягачи, бронированные машины «Динго», мостоукладчики, дополнительные танковые гаубицы, дополнительные РСЗО и системы по борьбе с беспилотниками.
Ламбрехт отметила, что Германия оказывает значительную поддержку Украине, и пообещала не сокращать объемы военной помощи Киеву предстоящей зимой.
Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+9 474 / сут.
Умерли
389 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+20 252 / сут.
- СМИ: в Словакии начались учения НАТО с участием украинских военных
- Жителей Херсонской области эвакуируют на левый берег Днепра
- Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО
- В США два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
- Стрелявший на Красной площади получил пять лет колонии
- Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия на Украине
- Глава Еврокомиссии: ЕС сможет сэкономить 50 млрд кубометров газа в этом году
- Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл
- Лавров: России нет смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе
- В результате обстрелов в Курской и Брянской областях пострадали жилые дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru