Минобороны ФРГ пообещало предоставить Украине новое вооружение

Также, по словам главы оборонного ведомства ФРГ, Киеву будут поставлены танковые тягачи, бронированные машины «Динго», мостоукладчики, дополнительные танковые гаубицы, дополнительные РСЗО и системы по борьбе с беспилотниками.

Ламбрехт отметила, что Германия оказывает значительную поддержку Украине, и пообещала не сокращать объемы военной помощи Киеву предстоящей зимой.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».