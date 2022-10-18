Минобороны ФРГ пообещало предоставить Украине новое вооружение

Власти Германии отправят Украине новое вооружение в этом году. В частности, Украине передадут гаубицы и броневики. Об этом в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, сообщил ТАСС.

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Также, по словам главы оборонного ведомства ФРГ, Киеву будут поставлены танковые тягачи, бронированные машины «Динго», мостоукладчики, дополнительные танковые гаубицы, дополнительные РСЗО и системы по борьбе с беспилотниками.

Ламбрехт отметила, что Германия оказывает значительную поддержку Украине, и пообещала не сокращать объемы военной помощи Киеву предстоящей зимой.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза обсудят подготовку Украины к зиме. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: bundesregierung.de
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