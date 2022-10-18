Украина обратится к Израилю с просьбой поставить системы ПВО

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине. В Twitter политик отметил, что Иран передает баллистические ракеты России и нет сомнений «на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте».

При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже назвал возможную военную помощь Израиля Украине «очень опрометчивым шагом». По его мнению, такой шаг разрушит все межгосударственные отношения этого государства с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

