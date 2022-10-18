Украина обратится к Израилю с просьбой поставить системы ПВО

Украина официально обратится к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

По его словам, Украине уже сегодня отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой предоставить ПВО и начать сотрудничество для получения технологий.

Медведев пригрозил Израилю прекращением отношений из-за поддержки Украины

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине. В Twitter политик отметил, что Иран передает баллистические ракеты России и нет сомнений «на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте».

При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже назвал возможную военную помощь Израиля Украине «очень опрометчивым шагом». По его мнению, такой шаг разрушит все межгосударственные отношения этого государства с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОИзраильУкраина
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