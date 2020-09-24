Минобороны Франции подтвердило в анализах Навального нейротоксичное вещество

Издание отмечает, что изучение анализов проходило под руководством Главного управления вооружения.

В пресс-службе минбороны Франции журналистам подтвердили, что анализы оппозиционного политика были проведены и в них обнаружено нейротоксичное вещество, пишет «Газета.ру».

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, что поможет Навальному окончательно выздороветь после комы.



