Минобороны Франции подтвердило в анализах Навального нейротоксичное вещество
Анализы Алексея Навального проверялись в лаборатории в Буше, аккредитованной ОЗХО. Об этом сообщила французская газета Figaro.
Издание отмечает, что изучение анализов проходило под руководством Главного управления вооружения.
В пресс-службе минбороны Франции журналистам подтвердили, что анализы оппозиционного политика были проведены и в них обнаружено нейротоксичное вещество, пишет «Газета.ру».
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, что поможет Навальному окончательно выздороветь после комы.
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