Минобороны Франции подтвердило в анализах Навального нейротоксичное вещество

Анализы Алексея Навального проверялись в лаборатории в Буше, аккредитованной ОЗХО. Об этом сообщила французская газета Figaro.

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Издание отмечает, что изучение анализов проходило под руководством Главного управления вооружения.

В пресс-службе минбороны Франции журналистам подтвердили, что анализы оппозиционного политика были проведены и в них обнаружено нейротоксичное вещество, пишет «Газета.ру».

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, что поможет Навальному окончательно выздороветь после комы.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияАлексей Навальный
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