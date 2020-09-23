Исцеление Навального. Оппозиционер озвучил свои планы

Немецкие врачи сочли, что более нет необходимости в дальнейшем пребывании в стационаре российского оппозиционера, которого, по версии «принимающей стороны», еще в России отравили ядом из группы боевых веществ «Новичок». В заявлении клиники говорится, что «лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего развития ситуации и состояния пациента на текущий момент».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления прибывшего пациента.

Из клиники, где он пробыл 32 дня, 24 из которых – в реанимации, Алексей Навальный попросил отвезти его, прежде всего, в парк. Где и была сделана опубликованная сегодня в его аккаунтах в соцсетях фотография на скамейке в тени деревьев. Свои ближайшие планы Навальный описал как довольно простые: физиотерапевт и, возможно, реабилитационный центр. Ранее он заявлял, что после окончательного выздоровления планирует вернуться в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выписку Навального, вновь заявил, что он может вернуться в Россию в любой момент.

История с Навальным внесла напряженность в отношения между Россией и Западом и, в частности, с Германией, которая изначально заявила, что заболевание российского оппозиционера не является немецкой проблемой. Но это было до заявления об отравлении российского пациента «Новичком». С тех пор модальность отношений существенно изменилась: глава немецкого МИД Хайко Маас фактически сорвал визит в Берлин своего российского коллеги Сергея Лаврова, а немецкие власти уже месяц игнорируют запросы российской Генпрокуратуры о правовой помощи.

Собственное уголовное расследование инцидента с Навальным германская юстиция провести не может – предполагаемое преступление произошло не на территории ФРГ, указала газета Süddeutsche Zeitung. Издание отмечает существенное различие между инцидентом с Навальным и предполагаемым отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Как отмечает газета, если Скрипали, по утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери, то инцидент с блогером произошел в России, а российская сторона придерживается позиции, согласно которой на момент госпитализации в Омске и до отправки в Германию у Навального никаких следов отравляющих веществ выявлено не было.

Резонно предположить, что российская позиция и не претерпит никаких изменений, во всяком случае, до тех пор, пока Берлин не пойдет на сотрудничество в расследовании всех обстоятельств этого инцидента.